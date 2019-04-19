Венесуэла возглавила рейтинг самых "несчастных" экономик мира по версии Bloomberg

Иллюстративное фото (webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Украина заняла в этом рейтинге шестое место

Венесуэла расположилась на вершине самых "несчастных" экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что Венесуэла возглавляет рейтинг пятый год подряд. Хотя правительство страны с 2016 года не публикует официальную экономическую статистику, аналитики Bloomberg посчитали, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8000000%.

На втором месте рейтинга расположилась Аргентина, на третьем - ЮАР. Шестое место заняла Украина. Самыми счастливыми составители рейтинга назвали Тайланд, Швейцарию и Сингапур.

Эксперты Bloomber также расположили Россию на 17 место рейтинга, что связали с прогнозом роста цен, высокой инфляцией и стагнацией уровня безработицы.

Отметим, что данный рейтинг рассчитывается на основании данных об уровне инфляции и безработицы: чем показатели ниже, тем "счастливее" население. Однако в этом году рейтинг впервые был составлен на основе опросов экономистов, а не по статистическим данным. Bloomberg Misery Index рассчитывается для 62 стран.

Напомним, недавно министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала главными рисками для экономики Украины политическую неопределенность, а также макроэкономические риски.