ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венесуэла возглавила рейтинг самых "несчастных" экономик мира по версии Bloomberg

Новости » Экономика    19.04.2019 - 06:39
Венесуэла возглавила рейтинг самых "несчастных" экономик мира по версии Bloomberg
Иллюстративное фото (webscreenshot Youtube/Nelson Ferreira channel)

Украина заняла в этом рейтинге шестое место

Венесуэла расположилась на вершине самых "несчастных" экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что Венесуэла возглавляет рейтинг пятый год подряд. Хотя правительство страны с 2016 года не публикует официальную экономическую статистику, аналитики Bloomberg посчитали, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8000000%.

На втором месте рейтинга расположилась Аргентина, на третьем - ЮАР. Шестое место заняла Украина. Самыми счастливыми составители рейтинга назвали Тайланд, Швейцарию и Сингапур.

Эксперты Bloomber также расположили Россию на 17 место рейтинга, что связали с прогнозом роста цен, высокой инфляцией и стагнацией уровня безработицы.

Отметим, что данный рейтинг рассчитывается на основании данных об уровне инфляции и безработицы: чем показатели ниже, тем "счастливее" население. Однако в этом году рейтинг впервые был составлен на основе опросов экономистов, а не по статистическим данным. Bloomberg Misery Index рассчитывается для 62 стран.

Напомним, недавно министр финансов Украины Оксана Маркарова назвала главными рисками для экономики Украины политическую неопределенность, а также макроэкономические риски.

 

Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы предупреждением для России США вводят новые санкции против Венесуэлы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины экономикакризисВенесуэла
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь