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В Венесуэле годовой рост инфляции превысил 1 млн процентов

Новости » Политика    11.12.2018 - 06:11
В Венесуэле годовой рост инфляции превысил 1 млн процентов
Иллюстративное фото (Nelson Ferreira channel)

На конец года началось снижение роста инфляции

Парламент Венесуэлы сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу ноября 2018 достигла 13000000% в годовом исчислении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На конец года темпы роста инфляции постепенно снижаются - в сентябре она выросла на 228%, а в октябре на 148%, в ноябре рост составил 144%. Также сообщается, что правительство Венесуэлы не публикует никаких данных об экономике страны, а сообщения исходят только от парламента.

Президент страны Николас Мадуро в конце прошлого месяца увеличил минимальную зарплату на 150 процентов, что в пересчете с местной валюты составляет около 10 долларов. Граждане Венесуэлы жалуются, что не могут позволить себе купить даже предметы первой необходимости.

Источники агентства рассказали, что Международный валютный фонд требует от властей Венесуэлы предоставить данные об экономике. Еще в июле 2018 года Валютный фонд предупреждал Венесуэлу, что если власти не изменят финансовую политику, то инфляция к концу года может достичь 1 млн процентов.

Напомним, Венесуэла будет получать советы от РФ по борьбе с кризисом. Россия направила в Венесуэлу делегацию, которая должна помочь бороться с экономическим кризисом на фоне американских санкций.

 

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