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Річна інфляція у Венесуелі склала 50100%

Новини » Економіка    10.10.2019 - 07:05
Річна інфляція у Венесуелі склала 50100%
Ілюстративне фото (boingboing.net)

Найбільше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари

З січня по вересень поточного року інфляція в Венесуелі перевищила 3320%. Такі дані оприлюднив Twitter член комітету з питань фінансів Національної асамблеї республіки Альфонсо Маркіна, повідомляє РБК-Україна.

"У вересні інфляція становила 23,5%, накопичена з початку року - 3326%, а в річному вираженні, з жовтня 2018-го по вересень 2019 року, склала 50100%", - зазначив політик.

Найбільше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари.

Нагадаємо, в кінці травня Центральний банк Венесуели вперше за три роки опублікував доповідь про рівень інфляції в країні.

За даними відомства, в 2018 році інфляція в республіці досягла 130 060%.

Венесуела розташувалася на верхывцы "найнещасніших" економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік. Венесуела очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Хоча уряд країни з 2016 року не публікує офіційну економічну статистику, аналітики Bloomberg вважають, що рівень інфляції в 2019 році досягне 8000000%.

Додамо, парламент Венесуели повідомив, що інфляція у Венесуелі до кінця листопада 2018 досягла 13000000% у річному обчисленні.

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