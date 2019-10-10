Річна інфляція у Венесуелі склала 50100%

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Найбільше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари

З січня по вересень поточного року інфляція в Венесуелі перевищила 3320%. Такі дані оприлюднив Twitter член комітету з питань фінансів Національної асамблеї республіки Альфонсо Маркіна, повідомляє РБК-Україна.

"У вересні інфляція становила 23,5%, накопичена з початку року - 3326%, а в річному вираженні, з жовтня 2018-го по вересень 2019 року, склала 50100%", - зазначив політик.

Найбільше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари.

#9Oct Pdte. de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Dip. Alfonso Marquina ( @DipMarquina)informó que inflación de septiembre se ubicó en 23,5% mientras que la inflación acumulada de enero a septiembre se ubicó en 50.100,3% pic.twitter.com/7S5h9I1K3H — Somos Tu Voz (@SomosTuVozV) October 9, 2019

Нагадаємо, в кінці травня Центральний банк Венесуели вперше за три роки опублікував доповідь про рівень інфляції в країні.

За даними відомства, в 2018 році інфляція в республіці досягла 130 060%.

Венесуела розташувалася на верхывцы "найнещасніших" економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік. Венесуела очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Хоча уряд країни з 2016 року не публікує офіційну економічну статистику, аналітики Bloomberg вважають, що рівень інфляції в 2019 році досягне 8000000%.

Додамо, парламент Венесуели повідомив, що інфляція у Венесуелі до кінця листопада 2018 досягла 13000000% у річному обчисленні.