Инфляция в Венесуэле превысила 130 тысяч процентов

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Инфляция в стране в 2018 году составила 130060 процентов

В Венесуэле в 2018 году инфляция составила 130060 процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральный банк в Каракасе.

Венесуэльский регулятор обнародовал статистику по инфляции впервые за три года. Согласно опубликованным данным банка, в 2016 году темпы роста дороговизны в стране составили 274,4, а в 2017 - 862,6%.

Эти цифры значительно ниже оценок Международного валютного фонда, по заключению которого инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 1370000, а в 2019 - прогнозируется на уровне 10 млн процентов.

Кроме того, в 2018 году доходы от продажи нефти сократились до 29,8 млрд долларов. В 2013 году, экспорт нефти принес стране почти в три раза больше, а в 2014 году - 71,7 млрд долларов. Бюджет Венесуэлы почти полностью зависит от экспорта нефти.

Напомним, Венесуэла расположилась на вершине самых "несчастных" экономик мира в рейтинге Bloomberg Misery Index за 2019 год. Венесуэла возглавляет рейтинг пятый год подряд. Хотя правительство страны с 2016 года не публикует официальную экономическую статистику, аналитики Bloomberg посчитали, что уровень инфляции в 2019 году достигнет 8000000%.

Добавим, парламент Венесуэлы сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу ноября 2018 достигла 13000000% в годовом исчислении.