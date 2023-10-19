Годинники і не тільки. РФ допомагає КНДР закуповувати предмети розкоші в обхід санкцій

Північна Корея відновила закупівлю дорогих годинників, сумок відомих брендів і дизайнерського одягу. У цьому їй допомагає Росія і Китай.
Про це заявило Міністерство об'єднання Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Обсяг продукції, імпортованої до Північної Кореї з районів поблизу її кордонів із Росією та Китаєм, відновився з другої половини минулого року після спаду під час пандемії.
Поставки предметів розкоші в Північну Корею заборонені санкціями ООН. Пхеньян використовує своїх дипломатів і представників компаній, які перебувають у Китаї, Росії та Європі, для закупівлі товарів і їхнього доставляння в країну.
За оцінками Південної Кореї, імпорт предметів розкоші в Північну Корею може коштувати від сотень мільйонів до мільярдів корейських вон щорічно (сотні тисяч доларів).
Ці дані вдалося встановити, використовуючи фотографії лідера КНДР Кім Чен Ина і його сім'ї.
Кіма і членів його сім'ї часто бачили з предметами розкоші на публічних заходах. Кім був помічений у годиннику IWC під час його поїздки в Росію минулого місяця, коли його сестра тримала сумку Dior вартістю 7000 доларів.
Дружина і дочка Кіма на інших заходах також носили годинник Movado і піджак Dior відповідно.
13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.
Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.
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