Годинники і не тільки. РФ допомагає КНДР закуповувати предмети розкоші в обхід санкцій

Обсяг продукції, імпортованої до Північної Кореї з районів поблизу її кордонів із Росією та Китаєм, відновився з другої половини минулого року після спаду під час пандемії.

Поставки предметів розкоші в Північну Корею заборонені санкціями ООН. Пхеньян використовує своїх дипломатів і представників компаній, які перебувають у Китаї, Росії та Європі, для закупівлі товарів і їхнього доставляння в країну.

За оцінками Південної Кореї, імпорт предметів розкоші в Північну Корею може коштувати від сотень мільйонів до мільярдів корейських вон щорічно (сотні тисяч доларів).

Про які предмети розкоші йдеться

Ці дані вдалося встановити, використовуючи фотографії лідера КНДР Кім Чен Ина і його сім'ї.

Кіма і членів його сім'ї часто бачили з предметами розкоші на публічних заходах. Кім був помічений у годиннику IWC під час його поїздки в Росію минулого місяця, коли його сестра тримала сумку Dior вартістю 7000 доларів.

Дружина і дочка Кіма на інших заходах також носили годинник Movado і піджак Dior відповідно.

Що цьому передувало

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.