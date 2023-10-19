Часы и не только. РФ помогает КНДР закупать предметы роскоши в обход санкций

Объем продукции, импортируемой в Северную Корею из районов вблизи ее границ с Россией и Китаем, восстановился со второй половины прошлого года после спада во время пандемии.

Поставки предметов роскоши в Северную Корею запрещены санкциями ООН. Пхеньян использует своих дипломатов и представителей компаний, находящихся в Китае, России и Европе, для закупки товаров и их доставки в страну.

По оценкам Южной Кореи, импорт предметов роскоши в Северную Корею может стоить от сотен миллионов до миллиардов корейских вон ежегодно (сотни тысяч долларов).

О каких предметах роскоши идет речь

Эти данные удалось установить, используя фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына и его семьи.

Кима и членов его семьи часто видели с предметами роскоши на публичных мероприятиях. Ким был замечен в часах IWC во время его поездки в Россию в прошлом месяце, когда его сестра держала сумку Dior стоимостью 7000 долларов.

Жена и дочь Кима на других мероприятиях также носили часы Movado и пиджак Dior соответственно.

Что этому предшествовало

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.