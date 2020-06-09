За год образование в Украине подорожало на 13,4%

При этом с 2010 года цены на образование в Украине увеличились более чем на 140%
Образование в Украине подорожала с января по май 2020 года на 13,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В сравнении с апрелем цены не выросли.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Так, по сравнению с данными на январь-май 2019 года, в этом году цены на образование в Украине выросли на 13,4%.
При этом цены на отдых и культуру уменьшились на 1,9%, на рестораны и отели увеличились на 7,8%. Цены на транспорт снизились на 2,0%, что связано с удешевлением топлива и масел на 8,6%.
Отметим, цены на образование по сравнению с апрелем не выросли, но потребительские цены увеличились на 0,3%.
Напомним, согласно структуре расходов украинцев на 2019 год, на образование домашние хозяйства тратят лишь 1,2% от общего бюджета.
Статистическое ведомство ранее также отмечало, что цена на образование в Украине с 2010 по 2019 год возросла на 146,6%.
Как писало РБК-Украина, Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.
Автор: Максим Зайченко