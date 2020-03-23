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Госстат показал структуру расходов украинцев

Новости » Экономика     23.03.2020 - 17:52
Госстат показал структуру расходов украинцев
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

На еду и коммуналку уходит половина денег

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за 2019 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,5%.

Далее идут "Транспорт" - 10,0%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,1%.

Кроме того, на "Охрану здоровья" украинцы тратят 5,7%, "Одежду и обувь" - 4,9%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую техника и текущее содержание жилья" - 3,7%, на "Рестораны и отели" - 3,3%, на "Связь" - 2,7%, на "Образование" - 1,2%, на "Разные товары и услуги" - 4,4%.

Госстат показал структуру расходов украинцев

Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.

Напомним, по данным регулярного опроса домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако с этих расходов 3,6% составили субсидии.

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