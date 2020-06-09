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За год образование в Украине подорожало на 13,4%

Новости » Общество     09.06.2020 - 21:35
За год образование в Украине подорожало на 13,4%
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

При этом с 2010 года цены на образование в Украине увеличились более чем на 140%

Образование в Украине подорожала с января по май 2020 года на 13,4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. В сравнении с апрелем цены не выросли.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, по сравнению с данными на январь-май 2019 года, в этом году цены на образование в Украине выросли на 13,4%.

При этом цены на отдых и культуру уменьшились на 1,9%, на рестораны и отели увеличились на 7,8%. Цены на транспорт снизились на 2,0%, что связано с удешевлением топлива и масел на 8,6%.

Отметим, цены на образование по сравнению с апрелем не выросли, но потребительские цены увеличились на 0,3%.

Напомним, согласно структуре расходов украинцев на 2019 год, на образование домашние хозяйства тратят лишь 1,2% от общего бюджета.

Статистическое ведомство ранее также отмечало, что цена на образование в Украине с 2010 по 2019 год возросла на 146,6%.

Как писало РБК-Украина, Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Государственная служба статистикистоимостьобразование
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