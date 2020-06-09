За рік освіта в Україні подорожчала на 13,4%

При цьому з 2010 року ціни на освіту в Україні збільшилися більш як на 140%
Освіта в Україні подорожчала з січня по травень 2020 року на 13,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року. У порівнянні з квітнем ціни не зросли.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, у порівнянні з даними на січень-травень 2019 року, в цьому році ціни на освіту в Україні зросли на 13,4%.
При цьому ціни на відпочинок і культуру зменшилися на 1,9%, на ресторани та готелі збільшилися на 7,8%. Ціни на транспорт знизилися на 2,0%, що пов'язано зі здешевленням палива та мастил на 8,6%.
Зазначимо, ціни на освіту у порівнянні з квітнем не виросли, але споживчі ціни збільшилися на 0,3%.
Нагадаємо, згідно зі структурою витрат українців на 2019 рік, на освіту домашні господарства витрачають лише 1,2% від загального бюджету.
Статистичне відомство раніше також зазначало, що ціна на освіту в Україні з 2010 по 2019 рік зросла на 146,6%.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.
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Автор: Максим Зайченко