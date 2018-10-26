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За год на Донбассе более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня, - Хуг

Новости » Общество    26.10.2018 - 15:18
Фото: Александр Хуг на Донбассе (flickr.com/osce)
Фото: Александр Хуг на Донбассе (flickr.com/osce)

Только за прошедшую неделю стороны нарушили режим тишины почти 10 тыс. раз

За последний год на Донбассе стороны более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, только на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений режима тишины. Также, по словам Хуга, на прошлой неделе было зафиксировано 67 единиц запрещенного вооружения, размещенного с нарушением согласованной линии отвода.

"24 единицы в подконтрольных правительству районах и 43 - в районах, которые не контролируются правительством. В этом году мы более 3 тыс. раз фиксировали такое нарушение размещения вооружения... Из все большим беспокойством мы наблюдали за тем, как подрывается рамочное решение отвода сил, особенно в районе Золотого. Мы видели личный состав там, где, фактически, есть закрытая зона. Мы зафиксировали 66 нарушений режима прекращения огня на самом участке", - добавил Хуг.

Напомним, в ходе брифинга Хуг отметил, что его заявление о том, что якобы наблюдатели ОБСЕ не увидели прямых доказательств относительно вмешательств России и ее военных на Донбассе, не отражает его точку зрения. Речь идет об интервью Хуга журнала Foreign Policy.

Ранее миссия ОБСЕ в Украине заявила, что слова Александра Хуга в интервью Foreign Policy о якобы отсутствии прямого вмешательства Российской Федерации в ситуацию на Донбассе были неверно истолкованы.

Слова Хуга об отсутствии прямого вмешательства РФ неверно истолкованы, - ОБСЕ Хуг рассказал, что наблюдатели ОБСЕ увидели на Донбассе
Новости Украины ОБСЕАлександр Хуг
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