За рік на Донбасі більше 240 тис. разів порушували режим припинення вогню, - Хуг

Фото: Александр Хуг на Донбасі (flickr.com/osce)

Лише за минулий тиждень сторони порушили режим тиші майже 10 тис. разів

За останній рік на Донбасі сторони більше 240 тис. разів порушували режим припинення вогню. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, лише минулого тижня ОБСЄ зафіксувала майже 10 тис. порушень режиму тиші. Також, за словами Хуга, минулого тижня було зафіксовано 67 одиниць забороненого озброєння, розміщеного із порушенням узгодженої лінії відведення.

"24 одиниці у підконтрольних уряду районах і 43 - в районах, які не контролюються урядом. Цього року ми понад 3 тис. разів фіксували таке порушення розміщення озброєння... Із дедалі більшим занепокоєнням ми спостерігали за тим, як підривається рамкове рішення відведення сил, особливо в районі Золотого. Ми бачили особовий склад там, де, фактично, є закрита зона. Ми зафіксували 66 порушень режиму припинення вогню на самій ділянці", - додав Хуг.

Нагадаємо, у ході брифінгу Хуг зазначив, що його заява про те, що начебто спостерігачі ОБСЄ не побачили прямих доказів щодо втручань Росії та її військових на Донбасі, не відображає його точку зору. Йдеться про інтерв'ю Хуга журналу Foreign Policy.

Раніше місія ОБСЄ в Україні заявила, що слова Александра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені.