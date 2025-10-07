Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році

Більшість українців воліють залишатися на своїх робочих місцях, однак фінансовий чинник залишається головним стимулом для можливих змін.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.
60% респондентів заявили, що не планують змінювати роботу. Водночас 64% із них могли б розглянути нову пропозицію, якщо вона передбачатиме вищу оплату праці.
Серед головних причин залишатися на поточному місці:
Скільки українців готові змінити роботу (інфографіка: OLX Робота)
Майже половина опитаних (49%) не отримували підвищення зарплати цього року.
Зростання до 10% зафіксували 23%, на 11-20% - 10%, на понад 21% - лише 8%. Ще 11% респондентів повідомили про скорочення зарплати.
Як змінились зарплати протягом року (інфографіка: OLX Робота)
Серед головних проблем:
Також 23% нарікають на надмірну кількість обов’язків у межах однієї посади. Молодь (18-34 роки) частіше відзначає високі вимоги роботодавців, тоді як старші пошукачі менше скаржаться на рівень зарплат.
Для 80% головним критерієм залишається зарплата. Далі - близькість до дому (47%), гнучкий графік (44%) і офіційне працевлаштування (40%).
Серед тих, хто не шукає роботу, більшість пояснили це пенсійним віком (42%), станом здоров’я (22%) або страхом мобілізації (11%).
Що впливає на вибір роботи в Україні (інфографіка: OLX Робота)
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит: 40% роботодавців очікують погіршення ситуації з працівниками, особливо у великих компаніях. Найбільше бракує робітничих спеціальностей, середньої ланки та кваліфікованих фахівців.
Також ми розповідали, що в Україні наприкінці літа різко зросла кількість вакансій у виробництві, торгівлі, освіті та для роботи за кордоном. Найбільше - для комплектувальників (+331%) і викладачів (+96%). Збільшився попит на менеджерів, будівельників, HR-фахівців і працівників оборонної сфери.