Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році

Що показало опитування

60% респондентів заявили, що не планують змінювати роботу. Водночас 64% із них могли б розглянути нову пропозицію, якщо вона передбачатиме вищу оплату праці.

Серед головних причин залишатися на поточному місці:

гнучкий графік - 57%,

стабільність - 36%,

приємний колектив - 31%,

зарплата - 28%,

відсутність альтернатив - 25%.



Скільки українців готові змінити роботу (інфографіка: OLX Робота)

Як змінилися зарплати у 2025 році

Майже половина опитаних (49%) не отримували підвищення зарплати цього року.

Зростання до 10% зафіксували 23%, на 11-20% - 10%, на понад 21% - лише 8%. Ще 11% респондентів повідомили про скорочення зарплати.



Як змінились зарплати протягом року (інфографіка: OLX Робота)

Що заважає знайти роботу

Серед головних проблем:

низька оплата праці - 44%,

відсутність вакансій у галузі - 30%,

мала кількість пропозицій у регіоні - 28%.

Також 23% нарікають на надмірну кількість обов’язків у межах однієї посади. Молодь (18-34 роки) частіше відзначає високі вимоги роботодавців, тоді як старші пошукачі менше скаржаться на рівень зарплат.

Що впливає на вибір роботи

Для 80% головним критерієм залишається зарплата. Далі - близькість до дому (47%), гнучкий графік (44%) і офіційне працевлаштування (40%).

Серед тих, хто не шукає роботу, більшість пояснили це пенсійним віком (42%), станом здоров’я (22%) або страхом мобілізації (11%).



Що впливає на вибір роботи в Україні (інфографіка: OLX Робота)