Гибкий график или стабильность: что заставляет украинцев держаться за работу в 2025 году

Что показал опрос

60% респондентов заявили, что не планируют менять работу. В то же время 64% из них могли бы рассмотреть новое предложение, если оно будет предусматривать более высокую оплату труда.

Среди главных причин оставаться на текущем месте:

гибкий график - 57%,

стабильность - 36%,

приятный коллектив - 31%,

зарплата - 28%,

отсутствие альтернатив - 25%.



Сколько украинцев готовы сменить работу (инфографика: OLX Работа)

Как изменились зарплаты в 2025 году

Почти половина опрошенных (49%) не получали повышения зарплаты в этом году.

Рост до 10% зафиксировали 23%, на 11-20% - 10%, более чем на 21% - только 8%. Еще 11% респондентов сообщили о сокращении зарплаты.



Как изменились зарплаты в течение года (инфографика: OLX Работа)

Что мешает найти работу

Среди главных проблем:

низкая оплата труда - 44%,

отсутствие вакансий в отрасли - 30%,

малое количество предложений в регионе - 28%.

Также 23% жалуются на чрезмерное количество обязанностей в пределах одной должности. Молодежь (18-34 года) чаще отмечает высокие требования работодателей, тогда как старшие соискатели меньше жалуются на уровень зарплат.

Что влияет на выбор работы

Для 80% главным критерием остается зарплата. Далее - близость к дому (47%), гибкий график (44%) и официальное трудоустройство (40%).

Среди тех, кто не ищет работу, большинство объяснили это пенсионным возрастом (42%), состоянием здоровья (22%) или страхом мобилизации (11%).



Что влияет на выбор работы в Украине (инфографика: OLX Работа)