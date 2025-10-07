RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Гибкий график или стабильность: что заставляет украинцев держаться за работу в 2025 году

Фото: Трудоустройство в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Большинство украинцев предпочитают оставаться на своих рабочих местах, однако финансовый фактор остается главным стимулом для возможных изменений.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.

Что показал опрос

60% респондентов заявили, что не планируют менять работу. В то же время 64% из них могли бы рассмотреть новое предложение, если оно будет предусматривать более высокую оплату труда.

Среди главных причин оставаться на текущем месте:

  • гибкий график - 57%,
  • стабильность - 36%,
  • приятный коллектив - 31%,
  • зарплата - 28%,
  • отсутствие альтернатив - 25%.


Сколько украинцев готовы сменить работу (инфографика: OLX Работа)

Как изменились зарплаты в 2025 году

Почти половина опрошенных (49%) не получали повышения зарплаты в этом году.

Рост до 10% зафиксировали 23%, на 11-20% - 10%, более чем на 21% - только 8%. Еще 11% респондентов сообщили о сокращении зарплаты.


Как изменились зарплаты в течение года (инфографика: OLX Работа)

Что мешает найти работу

Среди главных проблем:

  • низкая оплата труда - 44%,
  • отсутствие вакансий в отрасли - 30%,
  • малое количество предложений в регионе - 28%.

Также 23% жалуются на чрезмерное количество обязанностей в пределах одной должности. Молодежь (18-34 года) чаще отмечает высокие требования работодателей, тогда как старшие соискатели меньше жалуются на уровень зарплат.

Что влияет на выбор работы

Для 80% главным критерием остается зарплата. Далее - близость к дому (47%), гибкий график (44%) и официальное трудоустройство (40%).

Среди тех, кто не ищет работу, большинство объяснили это пенсионным возрастом (42%), состоянием здоровья (22%) или страхом мобилизации (11%).


Что влияет на выбор работы в Украине (инфографика: OLX Работа)

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине углубляется кадровый дефицит: 40% работодателей ожидают ухудшения ситуации с работниками, особенно в крупных компаниях. Больше всего не хватает рабочих специальностей, среднего звена и квалифицированных специалистов.

Также мы рассказывали, что в Украине в конце лета резко возросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании и для работы за рубежом. Больше всего - для комплектовщиков (+331%) и преподавателей (+96%). Увеличился спрос на менеджеров, строителей, HR-специалистов и работников оборонной сферы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине