Гибкий график или стабильность: что заставляет украинцев держаться за работу в 2025 году

Большинство украинцев предпочитают оставаться на своих рабочих местах, однако финансовый фактор остается главным стимулом для возможных изменений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.
60% респондентов заявили, что не планируют менять работу. В то же время 64% из них могли бы рассмотреть новое предложение, если оно будет предусматривать более высокую оплату труда.
Среди главных причин оставаться на текущем месте:
Сколько украинцев готовы сменить работу (инфографика: OLX Работа)
Почти половина опрошенных (49%) не получали повышения зарплаты в этом году.
Рост до 10% зафиксировали 23%, на 11-20% - 10%, более чем на 21% - только 8%. Еще 11% респондентов сообщили о сокращении зарплаты.
Как изменились зарплаты в течение года (инфографика: OLX Работа)
Среди главных проблем:
Также 23% жалуются на чрезмерное количество обязанностей в пределах одной должности. Молодежь (18-34 года) чаще отмечает высокие требования работодателей, тогда как старшие соискатели меньше жалуются на уровень зарплат.
Для 80% главным критерием остается зарплата. Далее - близость к дому (47%), гибкий график (44%) и официальное трудоустройство (40%).
Среди тех, кто не ищет работу, большинство объяснили это пенсионным возрастом (42%), состоянием здоровья (22%) или страхом мобилизации (11%).
Что влияет на выбор работы в Украине (инфографика: OLX Работа)
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине углубляется кадровый дефицит: 40% работодателей ожидают ухудшения ситуации с работниками, особенно в крупных компаниях. Больше всего не хватает рабочих специальностей, среднего звена и квалифицированных специалистов.
Также мы рассказывали, что в Украине в конце лета резко возросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании и для работы за рубежом. Больше всего - для комплектовщиков (+331%) и преподавателей (+96%). Увеличился спрос на менеджеров, строителей, HR-специалистов и работников оборонной сферы.