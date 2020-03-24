В ГНС показали, как ФОПам III группы заполнить квартальную декларацию

Государственная налоговая служба продолжает серию видеоуроков, в которых разъясняет, как правильно пользоваться электронными сервисами: второй видеоурок посвящен тому, как через электронный кабинет заполнить квартальную декларацию физическим лицам-плательщикам единого налога (ФОПам), которые находятся на III группе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

"На этом видео вы узнаете, как заключить с налоговой договор о признании электронных документов, который нужен для заполнения декларации, как заполнить налоговую декларацию", - говорится в сообщении.

В налоговой также напомнили, что подать такую декларацию ФОПы могут с помощью частных разделов Электронного кабинета. Чтобы войти в приватную часть сервиса, как отметили в ГНС, необходимо воспользоваться электронным ключом.

Кроме того, в налоговой призвали плательщиков пользоваться электронными сервисами и не выходить из дома без лишней надобности.

Напомним, Государственная налоговая служба подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами.

Как писало РБК-Украина, первый видеоурок был посвящен тому, как правильно заполнять декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

Ранее глава ГНС Сергей Верланов в своем блоге на YouTube разъяснил, каких изменений ждать бизнесу на время карантина.