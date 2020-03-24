У ДПС показали, як ФОПам III групи заповнити квартальну декларацію

Державна податкова служба продовжує серію відеоуроків, у яких роз’яснює, як правильно користуватися електронними сервісами: другий відеоурок присвячений тому, як через електронний кабінет заповнити квартальну декларацію фізичним особам-платникам єдиного податку (ФОПам), які перебувають на ІІІ групі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

"У відео ви дізнаєтеся, як укласти з податковою договір про визнання електронних документів, який потрібний для заповнення декларації, та як заповнити саму податкову декларацію", - йдеться у повідомленні.

У податковій також нагадали, що подати таку декларацію ФОПи можуть за допомогою приватної частини Електронного кабінету. Щоб увійти до приватної частини сервісу, як зазначили у ДПС, необхідно скористатися електронним ключем.

Окрім того, у податковій закликали платників користуватися електронними сервісами та не виходити з дому без зайвої потреби.

Нагадаємо, Державна податкова служба підготувала серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами.

Як писало РБК-Україна, перший відеоурок було присвячено тому, як правильно заповнювати декларації про майновий стан і доходи громадян.

Раніше голова ДПС Сергій Верланов у своєму блозі на YouTube роз’яснив, яких змін чекати бізнесу на час карантину.