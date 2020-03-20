Верланов разъяснил, какие изменения ждут бизнес во время карантина

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

Глава ГНС рассказал, что изменилось для налогоплательщиков на время карантина

Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов ответил на самые распространенные вопросы относительно принятых Верховной Радой 17 марта законов, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавирус в Украине и поддержку бизнеса в этих сложных условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Верланова.

В частности, по словам председателя ГНС, в результате принятых законов на два месяца, а именно на март и апрель, были освобождены от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) физические лица-предприниматели (Фопов) на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств.

Вместе с тем, сообщает Верланов, обязанность платить ЕСВ и НДФЛ за работников, работающих на физических лиц-предпринимателей, - сохраняется.

Кроме того, не нужно подавать каких-либо специальные заявления, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ, ведь "это происходит автоматически". Также, по его словам, на период карантина будет засчитываться страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты. Впрочем, если физическое лицо-предприниматель хочет заплатить больше, то закон не запрещает этого делать, подчеркнул глава ГНС.

Также глава налоговой разъяснил, что делать тем налогоплательщикам, которые предусмотрительно оплатили ЕСВ наперед. По его словам, указанные суммы, то есть за март и за апрель, будут означать переплату, и эта переплата зачисляется автоматически в соответствии с представленной плательщиком декларации в следующих периодах. "Это можно будет сделать по заявлению. В любом случае, эти средства не пропадут, они будут зачислены", - добавляет Верланов.

Кроме того, согласно принятым изменениям программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа. Их можно будет использовать наряду с классическими РРО.

"Так называемая всеобщая фискализация для физических лиц-предпринимателей планировалась в два этапа, то есть сначала она внедряется для так называемых рисковых групп. Это – торговля в Интернете, торговля ювелирными изделиями, деятельность туристических агентств подобное. Для этой категории физических лиц-предпринимателей обязательная фискализация с применением, в том числе, программных РРО, предполагается отныне с 1 января 2021 года, а всеобщая фискализация для ФОПов 2, 3 и 4 групп будет введена с 1 апреля 2021 года", - заявил председатель ГНС.

Относительно декларирования доходов физических лиц, по словам главы налоговой, срок подачи деклараций был перенесен с 1 мая на 1 июля.

"Не надо в это время идти в ЦОПы (Центры обслуживания плательщиков – ред.) и нести свою декларацию, подвергать себя опасности. Есть время подготовиться и подать ее до 1 июля, в том числе через наш Электронный кабинет", - сообщил он.

Также, по словам Верланова, согласно принятому Верховной Радой закона был введен мораторий на все проверки, которые проводит Государственная налоговая служба, на период с 18 марта по 31 мая 2020 года.

"Общее правило - в это время документальных и фактических проверок не будет. По тем проверкам, которые успели закончиться до 18 марта, процедуры обжалования будут проводиться в порядке, определенном действующим законодательством. Другие проверки начинаться не будут. Также Государственная налоговая служба до 30 марта на своем сайте обнародует новый план-график проверок, и все, кто был в плане на этот период, в который был введен мораторий, будут сдвинуты соответственно на следующие периоды", - заявил председатель ГНС.

В свою очередь, как сообщил Сергей Верланов, законы не запретили проведение камеральных проверок и документальных проверок по налогу на добавленную стоимость.

"Это очень важно для получателей НДС, для крупных предприятий, на которых тяжело трудятся много людей и должны получать зарплату. Государственная налоговая служба будет поддерживать всех украинцев, отечественный и международный бизнес, работающий в Украине, сохраняет свои рабочие места. Поэтому эта возможность для нас осталась. Мы будем работать вместе с бизнесом для того, чтобы все получили возмещение НДС в определенный законом срок", - подытожил он.

Как писало РБК-Украина, ранее Государственная налоговая служба Украины представила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.