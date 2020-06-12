ГНС выполнила план по сборам в мае из-за занижения индикатива на 20 млрд грн, - эксперт

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) показала якобы эффективную работу из-за занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн.

Об этом пишет в блоге аналитик, экономист Алексей Кущ.

По его словам, для объективной оценки стоит вычитать квазибюджетные поступления со стороны государственных компаний, которые нельзя назвать "плановыми" сборами (то есть, из майских поступлений в бюджет придется "снять" 4 млрд грн от "ПриватБанку").

"В таком случае в мае у нас было бы не выполнение плана на 9%, а недополучение 26% от запланированных средств. То есть с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб. Как оказывается, все дело в базе сравнения. А сравнивают с апрелем, когда и карантинные ограничения были сильнее, и индикатив сборов не изменен", - пишет эксперт.

В то же время, отмечает эксперт, президент доверяет новым руководителям, в том числе и министру финансов, которому предоставлен полный кадровый карт-бланш, чего у предыдущих руководителей не было.

"Задачи поставлены однозначные – обеспечение сборов. Как-то сразу "пахнуло" Азаровым, в бытность его руководителем ГНА. А те времена с налоговыми залогами и маски-шоу я помню хорошо. Выходит, несколько лет "реформ" могут просто быть спущены в ватерклозет: ведь у нас так и не уяснили, что главная функция государственных налоговых органов – это сервисное сопровождение налогоплательщиков", - отметил Кущ.

Он также считает, что вся риторика о "сборах" весьма опасна по одной простой причине – Украина может скатиться к персональным налоговым индикативам, спущенным по разнарядке каждому еще "живому" плательщику налогов.

"Ты должен заплатить столько, сколько нам нужно, а не сколько должен.Так работала система десятки лет, и оказалось, что она живее всех живых. Что не исключает возможность появления "налоговых оазисов" под охраной "налоговых нянь", которые тут же улетят, когда "ветер переменится", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение января-мая 2020 года по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой, в государственный бюджет поступило 185,5 млрд грн, что на 8,5% меньше, чем в прошлом году