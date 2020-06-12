ДПС виконала план по зборах в травні через заниження індикатива на 20 млрд грн, - експерт

Державна податкова служба України (ДПС) показала ніьби-то ефективну роботу через заниження індикатива зборів у травні на третину або приблизно на 20 млрд грн.

Про це пише в блозі аналітик, економіст Олексій Кущ.

За його словами, для об'єктивної оцінки варто віднімати квазібюджетні надходження зі сторони державних компаній, які не можна назвати "плановими" зборами (тобто, з травневих надходжень до бюджету доведеться "зняти" 4 млрд грн від "ПриватБанку").

"У такому випадку в травні у нас було б не виконання плану на 9%, а недоотримання 26% від запланованих коштів. Тобто з допомогою заниження індикатива зборів у травні на третину або приблизно на 20 млрд грн була продемонстрована нібито ефективна робота податкових служб. Як виявляється, вся справа в базі порівняння. А порівнюють з квітнем, коли та карантинні обмеження були сильнішими, і індикатив зборів не змінено", - пише експерт.

Водночас, відзначає експерт, президент довіряє новим керівникам, у тому числі й міністру фінансів, якому надано повний кадровий карт-бланш, чого в попередніх керівників не було.

"Завдання поставлені однозначні – забезпечення зборів. Як-то відразу "війнуло" Азаровим, під час перебування його керівником ДПА. А ті часи з податковими заставами й маски-шоу я пам'ятаю добре. Виходить, кілька років "реформ" можуть просто бути спущені в ватерклозет: адже у нас так і не усвідомили, що головна функція державних податкових органів – це сервісний супровід платників податків", - зазначив Кущ.

Він також вважає, що вся риторика про "збори" дуже небезпечна з однієї простої причини – Україна може скотитися до персональних податковим індикативам, спущеним за рознарядкою кожному ще "живому" платнику податків.

"Ти повинен заплатити стільки, скільки нам треба, а не скільки має.Так працювала система десятки років, і виявилося, що вона живіша за всіх живих. Що не виключає можливість появи "податкових оаз" під охороною "податкових нянь", які тут же відлетять, коли "вітер зміниться", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом січня-травня 2020 року по платежах, які контролюються Державною податковою службою, у державний бюджет надійшло 185,5 млрд грн, що на 8,5% менше, ніж торік.