ГНС заганяет малый бизнес в налоговые долги, - эксперт

Стремление главы Государственной налоговой службы ужесточить условия для малого бизнеса и мелких фермеров - является налоговым давлением, которое приведет к еще худшему положению предпринимателей.

Об этом написал экономист Алексей Кущ в своей колонке на "Цензор.нет".

"Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении Кучмы, и Ющенко, и Януковича и, конечно, Порошенко. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема – загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли", - пишет Кущ.

Экономист рассказал, что "дебютные" идеи налоговиков: ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК - для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150-200 млрд грн и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.

"Как "опции", рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках", - пишет Кущ.

По мнению эксперта, перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы - инстинкт выживания национальных экономик, но "в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот".

Напомним, ранее глава налоговой Алексей Любченко также заявил, что понятие скрутки в Украине перестало существовать на 99%.