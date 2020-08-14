ДПС заганяє малий бізнес в податкові борги, - експерт

Прагнення глави Державної податкової служби посилити умови для малого бізнесу і дрібних фермерів - є податковим тиском, який призведе до ще гіршого становища підприємців.

Про це написав економіст Олексій Кущ у своїй колонці на "Цензор.нет".

"Тема багатства українців в уявленні чиновників загалом не нова. Я чув подібні висловлювання і в оточенні Кучми, і Ющенка, і Януковича і, звичайно, Порошенко. Не змінився вектор і зараз. Це не олігархи, багаті, а селяни, які обробляють до 10 га землі. Пахне новою продрозкладкою. Хороша тема - загнати в податкові борги дрібних фермерів і сімейні господарства напередодні відкриття ринку землі", - пише Кущ.

Економіст розповів, що "дебютні" ідеї податківців: посилення вимог до застосування РРО для малого бізнесу, застосування механізму КІК - для середнього. Але основний акцент буде робитися на обкладанні ПДВ одноосібних фермерських господарств: на думку фіскалів, там приховано 150-200 млрд грн і держава планує вилучити шосту частину цих доходів.

"Як "опції", розглядають можливе підвищення оподаткування доходів фізосіб, більш жорсткий податковий контроль за здачею нерухомості в оренду, оподаткування торгівлі на інтернет-майданчиках", - пише Кущ.

На думку експерта, перенесення акценту оподаткування з праці на капітал і активи - інстинкт виживання національних економік, але "в Україні продовжують діяти з точністю до навпаки".

Нагадаємо, раніше глава податкової Олексій Любченко також заявив, що поняття скрутки в Україні перестало існувати на 99%.