ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГНС оценили эффективность системы мониторинга рисков при регистрации накладных

Новости » Экономика     04.01.2020 - 09:32
В ГНС оценили эффективность системы мониторинга рисков при регистрации накладных
Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

В налоговой службе рассказали, как будут уменьшать налоговые риски

Система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки (НН/РК) обеспечивает неуклонительное выполнение всеми без исключения плательщиками конституционной обязанности по уплате налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

"Это - сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков, которые незаконным способом с помощью фиктивных хозяйственных операций получают налоговые выгоды", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что по результатам работы системы с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 было остановлено регистрацию 354065 НН/РК. Таким образом, за этот период налоговая предотвратила регистрации безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 млрд грн.

"Все это - плательщики, которые даже не пожелали подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками“, - говорится в сообщении.

В ГНС также подчеркнули, что с помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации Н/РК налоговая защищает экономические интересы государства и добросовестных налогоплательщиков от минимизационных схем и злоупотреблений.

Ранее в налоговой сообщали, что по итогам 2019 Государственная налоговая служба впервые с начала 2011 года выполнила свою часть поступлений в бюджет.

Верланов: в 2020 году ГНС снизит количество плановых проверок еще на 20% Верланов: на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты
Новости Украины Сергей Верланов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь