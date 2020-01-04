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У ДПС оцінили ефективність системи моніторингу ризиків під час реєстрації накладних

Новини » Економіка     04.01.2020 - 09:32
У ДПС оцінили ефективність системи моніторингу ризиків під час реєстрації накладних
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

У податковій службі розказали, як будуть зменшувати податкові ризики

Система моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування (ПН/РК) забезпечує неухильне виконання всіма без виключення платниками конституційного обов’язку зі сплати податків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби України.

“Це – стримувальний фактор для несумлінних платників, які у незаконний спосіб за допомогою фіктивних господарських операцій отримують податкові вигоди“, - додали в прес-службі.

Повідомляється, що за результатами роботи системи з 23 березня 2018 року по 31 грудня 2019 року було зупинено реєстрацію 354 065 ПН/РК. Таким чином, за цей період податкова запобігла реєстрації безпідставного податкового кредиту на суму 8,4 млрд грн.

“Все це – платники, які навіть не виявили бажання підтвердити реальність господарських операцій (не маючи взагалі первинних документів або розуміючи, що комісії органів ДПС одразу нададуть належну правову оцінку поданим документам). Саме такі компанії найбільше зацікавлені у зриві роботи цього дієвого механізму боротьби з недобросовісними платниками податків“, - сказано у повідомленні.

У ДПС також підкреслили, що за допомогою системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації ПН/РК податкова захищає економічні інтереси держави та сумлінних платників податків від мінімізаційних схем та зловживань.

Раніше в податковій повідомляли, що за підсумками 2019 року Державна податкова служба вперше з початку 2011 року виконала свою частину надходжень до бюджету.

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