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ГНС назвала размер налогов для ФЛП в 2020 году

Новости » Экономика   

Размер налогов зависит от группы единого налога

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала суммы налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году. Об сообщается на сайте ГНС.

Как напомнили в ГНС, законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" установлено, что минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В то же время государственный бюджет не предусматривает увеличение минимальной заработной платы в течение года.

Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2102 грн.

Размеры налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году

тема налогообложения

Единый налог

ЕСВ

(22% от минимальной заработной платы)

НДФЛ

(Налог на доходы физических лиц)

Военный сбор

Всего

месяц:

І группа

единого налога

210,20 грн

(до 10% от прожиточного минимума трудоспособного лица)

1039,06 грн

не уплачивается

не уплачивается

1249,26 грн

II группа единого налога

944,60 грн

(до 20% от минимальной заработной платы)

1039,06 грн

не уплачивается

не уплачивается

1983,66 грн

III группа единого налога

(без НДС)

5%

от дохода

1039,06 грн

не уплачивается

не уплачивается

1039,06 грн

+ 5% от дохода

III группа единого налога (с НДС)

3%

от дохода

+ 20% НДС

1039,06 грн

не уплачивается

не уплачивается

1039,06 грн

+ 3% от дохода

+ 20% НДС

Общая система налогообложения

не уплачивается

1039,06 грн

18%

от чистой прибыли

(доход минус расходы)

1,5%

от чистой прибыли (доход минус расходы)

1039,06 грн

+ 18% НДФЛ

+ 1,5% военный сбор

За наемного работника

не уплачивается

1039,06 грн

(22% от оклада)

850,14 грн

(18% от оклада)

70,85 грн

(1,5% от оклада)

1960,05 грн

Кроме того:

Туристический сбор

Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;

Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн

Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада планирует отменить необходимости вести бумажную книгу учета для физических лиц - предпринимателей (ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.

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