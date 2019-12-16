ГНС назвала размер налогов для ФЛП в 2020 году

Размер налогов зависит от группы единого налога
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала суммы налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году. Об сообщается на сайте ГНС.
Как напомнили в ГНС, законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" установлено, что минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В то же время государственный бюджет не предусматривает увеличение минимальной заработной платы в течение года.
Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2102 грн.
Размеры налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году
|
тема налогообложения
|
Единый налог
|
ЕСВ
(22% от минимальной заработной платы)
|
НДФЛ
(Налог на доходы физических лиц)
|
Военный сбор
|
Всего
месяц:
|
І группа
единого налога
|
210,20 грн
(до 10% от прожиточного минимума трудоспособного лица)
|
1039,06 грн
|
не уплачивается
|
не уплачивается
|
1249,26 грн
|
II группа единого налога
|
944,60 грн
(до 20% от минимальной заработной платы)
|
1039,06 грн
|
не уплачивается
|
не уплачивается
|
1983,66 грн
|
III группа единого налога
(без НДС)
|
5%
от дохода
|
1039,06 грн
|
не уплачивается
|
не уплачивается
|
1039,06 грн
+ 5% от дохода
|
III группа единого налога (с НДС)
|
3%
от дохода
+ 20% НДС
|
1039,06 грн
|
не уплачивается
|
не уплачивается
|
1039,06 грн
+ 3% от дохода
+ 20% НДС
|
Общая система налогообложения
|
не уплачивается
|
1039,06 грн
|
18%
от чистой прибыли
(доход минус расходы)
|
1,5%
от чистой прибыли (доход минус расходы)
|
1039,06 грн
+ 18% НДФЛ
+ 1,5% военный сбор
|
За наемного работника
|
не уплачивается
|
1039,06 грн
(22% от оклада)
|
850,14 грн
(18% от оклада)
|
70,85 грн
(1,5% от оклада)
|
1960,05 грн
Кроме того:
Туристический сбор
Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;
Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн
Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада планирует отменить необходимости вести бумажную книгу учета для физических лиц - предпринимателей (ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.