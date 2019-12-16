ГНС назвала размер налогов для ФЛП в 2020 году

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала суммы налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году. Об сообщается на сайте ГНС.

Как напомнили в ГНС, законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" установлено, что минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В то же время государственный бюджет не предусматривает увеличение минимальной заработной платы в течение года.

Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2102 грн.

Размеры налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году

тема налогообложения Единый налог ЕСВ (22% от минимальной заработной платы) НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) Военный сбор Всего месяц: І группа единого налога 210,20 грн (до 10% от прожиточного минимума трудоспособного лица) 1039,06 грн не уплачивается не уплачивается 1249,26 грн II группа единого налога 944,60 грн (до 20% от минимальной заработной платы) 1039,06 грн не уплачивается не уплачивается 1983,66 грн III группа единого налога (без НДС) 5% от дохода 1039,06 грн не уплачивается не уплачивается 1039,06 грн + 5% от дохода III группа единого налога (с НДС) 3% от дохода + 20% НДС 1039,06 грн не уплачивается не уплачивается 1039,06 грн + 3% от дохода + 20% НДС Общая система налогообложения не уплачивается 1039,06 грн 18% от чистой прибыли (доход минус расходы) 1,5% от чистой прибыли (доход минус расходы) 1039,06 грн + 18% НДФЛ + 1,5% военный сбор За наемного работника не уплачивается 1039,06 грн (22% от оклада) 850,14 грн (18% от оклада) 70,85 грн (1,5% от оклада) 1960,05 грн

Кроме того:

Туристический сбор

Для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) - 23,62 грн;

Для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) - 236,15 грн

Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) - 70,85 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада планирует отменить необходимости вести бумажную книгу учета для физических лиц - предпринимателей (ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.