Гниє техніка і тікає персонал: партизани показали стан медчастини РФ у Криму (фото)

"На сьогодні частина знаходиться в занепаді - територія не доглянута, а техніка гниє під сонцем. Заходи безпеки абсолютно провалені - на місці знаходиться добовий наряд, який в основному спить або випиває ближче до вечора", - вважають в "АТЕШ".

За даними партизанів, ймовірно, російському командуванню не вистачає ресурсів на забезпечення та укомплектування частини особовим складом. Через це найближчим часом вона буде розформована.

Російські військові вже шукають місце, куди можна перевестися, щоб далі продовжити службу в Криму без поїздок у так звану "зону СВО".