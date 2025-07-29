Гниет техника и убегает персонал: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (фото)

"На сегодня часть находится в упадке - территория не ухожена, а техника гниет под солнцем. Меры безопасности абсолютно провалены - на месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", - считают в "АТЕШ".

По данным партизан, вероятно, российскому командованию не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование части личным составом. Поэтому в ближайшее время она будет расформирована.

Российские военные уже ищут место, куда можно перевестись, чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую "зону СВО".