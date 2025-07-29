RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Гниет техника и убегает персонал: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (фото)

Иллюстративное фото: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разведали территорию воинской части россиян в Севастополе. Там располагался медицинский отряд спецназначения, который сейчас переживает кадровый кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"На сегодня часть находится в упадке - территория не ухожена, а техника гниет под солнцем. Меры безопасности абсолютно провалены - на месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", - считают в "АТЕШ".

 

По данным партизан, вероятно, российскому командованию не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование части личным составом. Поэтому в ближайшее время она будет расформирована.

Российские военные уже ищут место, куда можно перевестись, чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую "зону СВО".

 

 

 

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму. Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News