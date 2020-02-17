Гнатенко: совместный план патрулирования Донбасса поможет прекратить огонь

Идея президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе поможет прекратить обстрелы и в перспективе - достичь мира. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Гнатенко, передает РБК-Украина.

"О формате совместного патрулирования границы мы говорим уже пять лет. Я, как житель Донбасса, считаю, что этот сценарий поможет установить мир. Сегодня мониторинговые группы ОБСЕ ежедневно дают сводку обстрелов. И ежедневно одна сторона говорит, что провокацию сделала неподконтрольная территория, другая – что обстрелы велись со стороны Украины. И именно совместное патрулирование покажет, кто же все-таки виноват в обстрелах. Патрулирование поможет прекратить огонь на линии разграничения", - заявил Гнатенко.

По его словам, важно, чтобы патрулирование было именно четырехсторонним.

"Формат патрулирования однозначно должен быть четырехсторонним. То есть все стороны конфликта под контролем ОБСЕ. Только в таком формате можно определить, кто устраивает обстрелы. Ведь сегодня ОБСЕ очень часто не имеет доступа к некоторым локациям в зоне конфликта", добавил политик.

Также Гнатенко напомнил, что "Оппозиционной платформы - За життя" выступает за выполнение Минских соглашений.

"При предыдущей власти много обсуждался "хорватский сценарий". Но нам нужен другой формат. Считаю, что только выполнение минских договоренностей приведет Украину к миру. Только их нужно придерживаться. Только так наша страна сможет достичь мира", – резюмировал Валерий Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".