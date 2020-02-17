Гнатенко: спільний план патрулювання Донбасу допоможе припинити вогонь

Ідея президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі допоможе припинити обстріли і в перспективі - досягти миру. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко, передає РБК-Україна.

"Про формат спільного патрулювання кордону ми говоримо вже п'ять років. Я, як житель Донбасу, вважаю, що цей сценарій допоможе встановити мир. Сьогодні моніторингові групи ОБСЄ щодня дають зведення обстрілу. І щодня одна сторона каже, що провокацію зробила непідконтрольна територія, інша – що обстріл велися з боку України. І саме спільне патрулювання покаже, хто ж все-таки винен в обстрілі. Патрулювання допоможе припинити вогонь на лінії розмежування", - заявив Гнатенко.

За його словами, важливо, щоб патрулювання було саме чотиристороннє.

"Формат патрулювання однозначно повинен бути чотиристороннім. Тобто всі сторони конфлікту під контролем ОБСЄ. Тільки в такому форматі можна визначити, хто влаштовує обстріл. Адже сьогодні ОБСЄ дуже часто не має доступу до деяких локаціях в зоні конфлікту", - додав політик.

Також Гнатенко нагадав, що "Опозиційної платформи - За життя" виступає за виконання Мінських угод.

"За попередньої влади багато обговорювався "хорватська сценарій". Але нам потрібен інший формат. Вважаю, що тільки виконання мінських домовленостей призведе Україну до світу. Тільки їх потрібно дотримуватися. Тільки так наша країна зможе досягти світу", – резюмував Валерій Гнатенко.

Як повідомляло РБК-Україна, в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".