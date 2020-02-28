Гнатенко: совместное патрулирование Донбасса сможет приблизить мир

Фото: Валерий Гнатенко (zagittya.com.ua)

Нардеп убежден, совместное патрулирование поможет остановить ежедневные перестрелки

Совместное патрулирование Донбасса всеми участниками конфликта и представителями ОБСЕ поможет приблизить мир в Украине. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Гнатенко во время пресс-конференции в Дружковке Донецкой области, передает РБК-Украина.

"На сегодня альтернативы Минским соглашениям просто нет. Об этом говорю не только я один, а так считает большинство жителей Донбасса. Почему? Там хоть есть спорные моменты, но это единственный путь к диалогу, к обсуждению, к миру", - сказал Гнатенко.

Политик убежден, сейчас крайне необходимо, как это было предложено на Мюнхенской конференции по безопасности, организовать совместное патрулирование Донбасса.

"На Мюнхенской конференции предложили план совместного патрулирования Донбасса. Когда все стороны конфликта - Украина, Россия, Л/ДНР - собираются и под контролем ОБСЕ начинают патрулировать все зоны разграничения. Это самый первый шаг, который необходимо сделать в ближайшее время", - подчеркнул народный депутат.

Гнатенко считает, что только совместное патрулирование поможет остановить ежедневные перестрелки.

"Сегодня мы видим по сводкам ОБСЕ, ООС - ежедневные обстрелы. И постоянно ДНР говорит, что Украина начала стрелять, а Украина в свою очередь, что ДНР. Именно совместное патрулирование показало бы реальную картину, кто же первый начинает стрелять. Потому что сейчас на линии разграничения каждый день происходят провокации. Такой шаг помог бы приблизить мир в нашей стране", - резюмировал Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что патрулирование границы на Донбассе позволит провести выборы по украинскому закону на украинской территории.