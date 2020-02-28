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Гнатенко: спільне патрулювання Донбасу зможе наблизити мир

Новини » Політика     28.02.2020 - 16:43
Гнатенко: спільне патрулювання Донбасу зможе наблизити мир
Фото: Валерій Гнатенко (zagittya.com.ua)

Нардеп переконаний, спільне патрулювання допоможе зупинити щоденні перестрілки

Спільне патрулювання Донбасу всіма учасниками конфлікту і представниками ОБСЄ допоможе наблизити мир в Україні. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко під час прес-конференції в Дружківці Донецької області, передає РБК-Україна.

"На сьогодні альтернативи Мінськими угодами просто немає. Про це говорю не тільки я один, а так вважає більшість жителів Донбасу. Чому? Там хоч є спірні моменти, але це єдиний шлях до діалогу, до дискусії, до миру", - сказав Гнатенко.

Політик переконаний, зараз вкрай необхідно, як це було запропоновано на Мюнхенській конференції з безпеки, організувати спільне патрулювання Донбасу.

"На Мюнхенській конференції запропонували план спільного патрулювання Донбасу. Коли всі сторони конфлікту - Україна, Росія, Л/ДНР - збираються і під контролем ОБСЄ починають патрулювати всі зони розмежування. Це перший крок, який необхідно зробити найближчим часом", - підкреслив народний депутат.

Гнатенко вважає, що тільки спільне патрулювання допоможе зупинити щоденні перестрілки.

"Сьогодні ми бачимо за даними ОБСЄ, ООС - щоденні обстріл. І постійно ДНР каже, що Україна почала стріляти, а Україна своєю чергою, що ДНР. Саме спільне патрулювання показало б реальну картину, хто ж перший починає стріляти. Тому що зараз на лінії розмежування кожен день відбуваються провокації. Такий крок допоміг би наблизити світ в нашій країні", - резюмував Гнатенко.

Як писало РБК-Украина, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данилов розповів, що патрулювання кордону на Донбасі дозволить провести вибори за українським законом на українській території.

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