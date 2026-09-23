Ігнат розповів, чого чекати від нового масованого удару РФ

Головною загрозою під час нового масованого удару Росії по Україні залишається балістика. Для протидії таким ракетам Україні потрібні додаткові боєприпаси для систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що балістичні ракети залишаються найбільш уразливим для України напрямом. Саме вони здатні досягати цілей за лічені хвилини, зокрема вночі.

"Зазвичай слабке місце для нас сьогодні - це, звичайно, удари балістики. Розуміло, що Київ багато страждає саме столиця. Ну, інші регіони теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони", - зазначив Ігнат.

За словами військового, Росія може використовувати "Циркони", ракети С-400, KN-23 та "Іскандер-М". Всі ці засоби поразки летять балістичною траєкторією, тому перехоплювати їх в Україні здатні системи Patriot.

Ігнат наголосив, що Україні необхідно не лише отримувати ракети для американських комплексів, а й розвивати їхнє виробництво всередині країни.

Він наголосив, що такий процес не буде швидким. При цьому системи Patriot вже використовуються українськими підрозділами та мають залишатися одним із основних комплексів великої дальності.

За словами Ігната, для повноцінної роботи цих систем потрібний запас боєприпасів. Він потрібен не лише під час війни, а й у мирний період – для встановлення ракет на пускові установки, випробувань та проведення навчальних заходів.