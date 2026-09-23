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Игнат рассказал, чего ждать от нового массированного удара РФ

10:34 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Игнат рассказал, чего ждать от нового массированного удара РФ Фото: Юрий Игнат (mil in ua )
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Главной угрозой во время нового массированного удара России по Украине остается баллистика. Для противодействия таким ракетам Украине необходимы дополнительные боеприпасы для систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что баллистические ракеты остаются наиболее уязвимым для Украины направлением. Именно они способны достигать целей за считанные минуты, в том числе ночью.

"Обычно слабое место для нас сегодня – это, конечно, удары баллистики. Понимало, что Киев много страдает именно столица. Ну, другие регионы тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков атакуют тоже постоянно, прифронтовые регионы", - отметил Игнат.

По словам военного, Россия может использовать "Цирконы", ракеты С-400, KN-23 и "Искандер-М". Все эти средства поражения летят по баллистической траектории, поэтому перехватывать их в Украине способны системы Patriot.

Игнат подчеркнул, что Украине необходимо не только получать ракеты для американских комплексов, но и развивать их производство внутри страны.

Он отметил, что такой процесс не будет быстрым. При этом системы Patriot уже используются украинскими подразделениями и должны оставаться одним из основных комплексов большой дальности.

По словам Игната, для полноценной работы этих систем необходим запас боеприпасов. Он нужен не только во время войны, но и в мирный период - для установки ракет на пусковые установки, испытаний и проведения учебных мероприятий.

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара. По его словам, этот вопрос он также обсуждал с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом во время встречи, где стороны говорили о безопасности, защите украинцев, подготовке к зиме и дипломатических возможностях.

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