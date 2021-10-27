Гнав на "червоний". У Харкові підліток на Infiniti влаштував смертельну ДТП: що відомо

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія. О 20:40 на перетині вулиць Гагаріна та Одеської авто Infiniti на високій швидкості врізалося в Chevrolet. Внаслідок ДТП водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів іншої машини зазнали травм. Винуватцем аварії виявився 16-річний харків'янин, який перебував за кермом Infiniti. Його вже затримала поліція.

Що відомо про аварію

Автомобілі марок Infiniti Q 50 та Chevrolet Aveo зіткнулися в районі Одеської вулиці Харкова. Водій Інфініті спробував проїхати перехрестя на червоне світло світлофора і на швидкості більше 100 км/год протаранив Шевроле, який рухався в потоці машин по іншій вулиці.

Від зіткнення машини вилетіли за межі проїзної частини та були сильно пошкоджені.

Фото: на місці аварії (t.me/kharkiv1654)

Як встановила поліція, обидва водії не мали ознак алкогольного сп'яніння.

Жертви ДТП

На момент аварії в Chevrolet був лише водій. 58-річний чоловік помер на місці події.

Водій Інфініті сильно не постраждав, йому надали лише амбулаторну допомогу. Проте серйозних травм зазнали троє пасажирів, серед них неповнолітня дівчина та два 19- річні хлопці. Іх доставили до реанімаційного відділення лікарні.

На даний момент у обох хлопців діагностовано черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забиття. 16-річна дівчина перебуває у стабільному стані. У неї виявлено закритий перелом лівого стегна, пошкодження м'яких тканин голови та тулуба.

Винуватця аварії затримано, відкрито кримінальну справу

27 жовтня поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який вчинив аварію. Відповідно до ст. 208 Кримінального кодексу, йому загрожує до 8 років ув'язнення із забороною керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

За фактом ДТП продовжуються слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Хто такий Микола Харківський

У момент зіткнення за кермом сірого Інфініті був неповнолітній хлопець.

Підлітка звуть Микола Харківський. Він народився 2005 у році, студент Харківського державного автотранспортного коледжу.

Фото: винуватець аварії (t.me/kharkiv1654)

За даними ЗМІ Харкова, батьки хлопця у розлученні. Батько – підприємець на міському ринку, а мати живе за кордоном.

Також у місцевих пабликах з'явилася інформація, що Микола раніше неодноразово їздив містом із порушенням ПДР і викладав відео про це на своїй сторінці в соцмережах.