Очереди на оформление загранпаспортов ликвидированы, - ГМС

Заграничные биометрические паспорта выдают в срок - от 7 до 20 рабочих дней

Очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина" полностью ликвидирована. Теперь документы выдают без задержек, сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Как отметил глава ГМС Максим Соколюк в ходе брифинга 26 июля, заграничные паспорта теперь выдаются в течение 7 и 20 рабочих дней. Сроки зависят от суммы уплаченного административного сбора.

Также Соколюк подчеркнул, что во всех областях Украины за последние два года подразделения ГМС существенно увеличили мощности по оформлению паспортов. Для этого более чем в три раза было увеличено количество рабочих станций для оформления биометрических загранпаспортов.

"Кроме того - более 80 центров предоставления административных услуг при содействии миграционной службы начали прием заявлений граждан на оформление ID-карт и заграничных паспортов", - добавили в ДМС.

А в январе 2018 года на Полиграфкомбинате "Украина" ввели дополнительную линию персонализации документов. Это дало возможность в два раза увеличить количество загранпаспортов, которые предприятие персонализирующей ежесуточно. На сегодня ежесуточно оформляется более 20 тысяч заграничных паспортов и более 5 тысяч ID-карт.

"Начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу, по которым украинцы могут путешествовать в страны ЕС без виз", - резюмировали в миграционной службе.

Напомним, 18 июля 2018 года стало известно, что Украина и Грузия договорились ускорить отмену визового режима между странами. Как сообщили в Госпогранслужбе в начале июля, безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользуются от 9 до 12 тыс. украинцев в сутки.