Громадяни України та Грузії зможуть здійснювати поїздки між країнами за внутрішніми паспортами

Україна та Грузія домовилися прискорити скасування візового режиму між країнами. Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

Так, Саєнко, перебуваючи у Грузії, зустрівся з новопризначеним прем’єром Бахтадзе. Зокрема, Саєнко передав Бахтадзе запрошення від імені прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана здійснити офіційний візит в Україну восени цього року.

"Домовились про прискорення процесу завершення внутрішньодержавних процедур по взаємному скасуванню візового режиму та забезпення можливості поїздок громадян України та Грузії між країнами за внутрішніми біометричними паспортами", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку минулого року президенти України та Грузії підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства.