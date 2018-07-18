Україна та Грузія домовилися прискорити скасування візового режиму між країнами
Громадяни України та Грузії зможуть здійснювати поїздки між країнами за внутрішніми паспортами
Україна та Грузія домовилися прискорити скасування візового режиму між країнами. Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.
Так, Саєнко, перебуваючи у Грузії, зустрівся з новопризначеним прем’єром Бахтадзе. Зокрема, Саєнко передав Бахтадзе запрошення від імені прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана здійснити офіційний візит в Україну восени цього року.
"Домовились про прискорення процесу завершення внутрішньодержавних процедур по взаємному скасуванню візового режиму та забезпення можливості поїздок громадян України та Грузії між країнами за внутрішніми біометричними паспортами", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку минулого року президенти України та Грузії підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства.