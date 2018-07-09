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Безвізовим режимом з ЄС користуються до 12 тис. українців на добу, - Держприкордонслужба

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 10:28
Фото: ілюстративне фото (twitter.com DPSU_ua)
Фото: ілюстративне фото (twitter.com DPSU_ua)

Прикордонники заявляють про зростання кількості безвізових поїздок до країн ЄС

Станом на сьогодні безвізовими поїздками до країн Європейського союзу користуються від 9 до 12 тис. українців на добу. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що з початку дії безвізу по кінець червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 млн перетинів кордону ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.

У той же час, починаючи з червня 2018, спостерігається зростання числа українців, які віддають перевагу безвізовим поїздкам і слідують до країн ЄС тільки з біометричними паспортами без позначок. Тільки в червні зафіксовано 221 тис. поїздок по безвізу, що в 2,3 рази більше, ніж за перші 30 діб безвізу, коли статистика була майже 96 тис. осіб. Зараз кількість безвізових поїздок в середньому становить від 9 тис. до 12 тис. осіб на добу.

Фото: інфографіка Держприкордонслужби

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією. Тепер українці зможуть перебувати у цій країні без віз до 90 днів.

 

У Раді розраховують на конкретні домовленості за підсумками саміту Україна-ЄС
Теги публікації: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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