Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачів

Нова ШІ-вкладка

Нова вкладка "Вхідні" з використанням штучного інтелекту складається з двох розділів - "Рекомендовані завдання" і "Теми, які варто переглянути".

У першому розділі Gmail показує ключові листи, що вимагають дій: наприклад, нагадування про оплату рахунку або необхідність підтвердити адресу доставки у дерматолога, щоб отримати рецепти поштою.

У другому розділі користувачі побачать тематичні оновлення - наприклад, інформацію про статус повернення товарів або про доступність річного фінансового звіту. Усі дані групуються за категоріями на кшталт "Фінанси" або "Покупки".

"Це наш спосіб зробити Gmail активнішим - показувати вам, що потрібно зробити і коли", - повідомив віцепрезидент Google з продукту Блейк Барнс. За його словами, класична пошта нікуди не зникне - користувачі зможуть перемикатися між звичними Вхідним і новим ШІ-Вхідними в будь-який момент.

Функція вже почала надходити довіреним тестувальникам і стане доступною ширше в найближчі місяці.

Нова вкладка "Вхідні" з АІ-функціями отримала два розділи (фото: Google)

АІ-огляди тепер працюють і в пошуку Gmail

Користувачі можуть ставити природні запитання замість стандартного пошуку за ключовими словами. Наприклад: "Хто надсилав мені кошторис на ремонт ванної торік?" Gmail сформує АІ-огляд і виділить потрібні деталі просто вгорі сторінки.

За словами Барнса, модель аналізує тільки вміст поштової скриньки користувача і не використовує особисті дані для навчання. Нова можливість уже доступна підписникам Google AI Pro і Ultra.

Огляди з використанням ШІ (фото: Google)

Gmail отримав власний аналог Grammarly

Функція "Перевірка орфографії" допомагає покращувати тексти листів, пропонуючи виправлення для ясності, структури та стилю. Сервіс підкаже вдаліші формулювання, спростить довгі речення і вкаже на неправильно використані слова - аналогічно інструментам на кшталт Grammarly. Функція також доступна в тарифах Google AI Pro і Ultra.

Функція "Перевірка орфографії" (фото: Google)

Крім цього, Google оголосила, що низка раніше платних функцій починає поширюватися на всіх користувачів Gmail.

Йдеться про: