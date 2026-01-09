Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачів

Google представила бачення майбутнього Gmail, а разом з ним - нові функції, зокрема АІ-огляди для пошуку, які починають поступово впроваджуватися вже сьогодні, і функцію "Вхідні з АІ". Оновлення з'являються на тлі того, що аудиторія Gmail перевищила 3 млрд активних користувачів на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Нова вкладка "Вхідні" з використанням штучного інтелекту складається з двох розділів - "Рекомендовані завдання" і "Теми, які варто переглянути".
У першому розділі Gmail показує ключові листи, що вимагають дій: наприклад, нагадування про оплату рахунку або необхідність підтвердити адресу доставки у дерматолога, щоб отримати рецепти поштою.
У другому розділі користувачі побачать тематичні оновлення - наприклад, інформацію про статус повернення товарів або про доступність річного фінансового звіту. Усі дані групуються за категоріями на кшталт "Фінанси" або "Покупки".
"Це наш спосіб зробити Gmail активнішим - показувати вам, що потрібно зробити і коли", - повідомив віцепрезидент Google з продукту Блейк Барнс. За його словами, класична пошта нікуди не зникне - користувачі зможуть перемикатися між звичними Вхідним і новим ШІ-Вхідними в будь-який момент.
Функція вже почала надходити довіреним тестувальникам і стане доступною ширше в найближчі місяці.
Користувачі можуть ставити природні запитання замість стандартного пошуку за ключовими словами. Наприклад: "Хто надсилав мені кошторис на ремонт ванної торік?" Gmail сформує АІ-огляд і виділить потрібні деталі просто вгорі сторінки.
За словами Барнса, модель аналізує тільки вміст поштової скриньки користувача і не використовує особисті дані для навчання. Нова можливість уже доступна підписникам Google AI Pro і Ultra.
Функція "Перевірка орфографії" допомагає покращувати тексти листів, пропонуючи виправлення для ясності, структури та стилю. Сервіс підкаже вдаліші формулювання, спростить довгі речення і вкаже на неправильно використані слова - аналогічно інструментам на кшталт Grammarly. Функція також доступна в тарифах Google AI Pro і Ultra.
Крім цього, Google оголосила, що низка раніше платних функцій починає поширюватися на всіх користувачів Gmail.
Йдеться про:
