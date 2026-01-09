Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователей

Новая ИИ-вкладка

Новая вкладка "Входящие" с использованием искусственного интеллекта состоит из двух разделов - "Рекомендованные задачи" и "Темы, которые стоит просмотреть".

В первом разделе Gmail показывает ключевые письма, требующие действий: например, напоминание об оплате счета или необходимость подтвердить адрес доставки у дерматолога, чтобы получить рецепта по почте.

Во втором разделе пользователи увидят тематические обновления - например, информацию о статусе возврата товаров или о доступности годового финансового отчета. Все данные группируются по категориям вроде "Финансы" или "Покупки".

"Это наш способ сделать Gmail более активным - показывать вам, что нужно сделать и когда", - сообщил вице-президент Google по продукту Блейк Барнс. По его словам, классическая почта никуда не исчезнет - пользователи смогут переключаться между привычными Входящим и новым ИИ-Входящими в любой момент.

Функция уже начала поступать доверенным тестировщикам и станет доступна шире в ближайшие месяцы.

Новая вкладка "Входящие" с ИИ-функциями получила два раздела (фото: Google)

ИИ-обзоры теперь работают и в поиске Gmail

Пользователи могут задавать естественные вопросы вместо стандартного поиска по ключевым словам. Например: "Кто присылал мне смету на ремонт ванной в прошлом году?" Gmail сформирует ИИ-обзор и выделит нужные детали прямо вверху страницы.

По словам Барнса, модель анализирует только содержимое почтового ящика пользователя и не использует личные данные для обучения. Новая возможность уже доступна подписчикам Google AI Pro и Ultra.

Обзоры с использованием ИИ (фото: Google)

Gmail получил собственный аналог Grammarly

Функция "Проверка орфографии" помогает улучшать тексты писем, предлагая исправления для ясности, структуры и стиля. Сервис подскажет более удачные формулировки, упростит длинные предложения и укажет на неверно использованные слова - аналогично инструментам вроде Grammarly. Функция также доступна в тарифах Google AI Pro и Ultra.

Функция "Провера орфографии" (фото: Google)

Помимо этого, Google объявила, что ряд ранее платных функций начинает распространяться на всех пользователей Gmail.

Речь идет о: