Головна » Бізнес » Tech

Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачів

П'ятниця 09 січня 2026 11:45
UA EN RU
Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачів Штучний інтелект тепер допоможе сортувати та шукати листи (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google представила бачення майбутнього Gmail, а разом з ним - нові функції, зокрема АІ-огляди для пошуку, які починають поступово впроваджуватися вже сьогодні, і функцію "Вхідні з АІ". Оновлення з'являються на тлі того, що аудиторія Gmail перевищила 3 млрд активних користувачів на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Нова ШІ-вкладка

Нова вкладка "Вхідні" з використанням штучного інтелекту складається з двох розділів - "Рекомендовані завдання" і "Теми, які варто переглянути".

У першому розділі Gmail показує ключові листи, що вимагають дій: наприклад, нагадування про оплату рахунку або необхідність підтвердити адресу доставки у дерматолога, щоб отримати рецепти поштою.

У другому розділі користувачі побачать тематичні оновлення - наприклад, інформацію про статус повернення товарів або про доступність річного фінансового звіту. Усі дані групуються за категоріями на кшталт "Фінанси" або "Покупки".

"Це наш спосіб зробити Gmail активнішим - показувати вам, що потрібно зробити і коли", - повідомив віцепрезидент Google з продукту Блейк Барнс. За його словами, класична пошта нікуди не зникне - користувачі зможуть перемикатися між звичними Вхідним і новим ШІ-Вхідними в будь-який момент.

Функція вже почала надходити довіреним тестувальникам і стане доступною ширше в найближчі місяці.

Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачівНова вкладка "Вхідні" з АІ-функціями отримала два розділи (фото: Google)

АІ-огляди тепер працюють і в пошуку Gmail

Користувачі можуть ставити природні запитання замість стандартного пошуку за ключовими словами. Наприклад: "Хто надсилав мені кошторис на ремонт ванної торік?" Gmail сформує АІ-огляд і виділить потрібні деталі просто вгорі сторінки.

За словами Барнса, модель аналізує тільки вміст поштової скриньки користувача і не використовує особисті дані для навчання. Нова можливість уже доступна підписникам Google AI Pro і Ultra.

Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачівОгляди з використанням ШІ (фото: Google)

Gmail отримав власний аналог Grammarly

Функція "Перевірка орфографії" допомагає покращувати тексти листів, пропонуючи виправлення для ясності, структури та стилю. Сервіс підкаже вдаліші формулювання, спростить довгі речення і вкаже на неправильно використані слова - аналогічно інструментам на кшталт Grammarly. Функція також доступна в тарифах Google AI Pro і Ultra.

Gmail отримав масштабне оновлення на базі AI: що зміниться для користувачівФункція "Перевірка орфографії" (фото: Google)

Крім цього, Google оголосила, що низка раніше платних функцій починає поширюватися на всіх користувачів Gmail.

Йдеться про:

  • Допоможи мені написати - автоматичне написання листа за одним запитом
  • Огляди ШІ для ланцюжків листів - короткі огляди довгих листувань
  • Запропоновані відповіді - контекстні варіанти швидких відповідей, підібрані під стиль користувача.

Нагадаємо, що користувачів Google попередили про приховану функцію, яка дає змогу компанії аналізувати вміст листів у Gmail для навчання ШІ-моделей.

Також ми писали про 10 прихованих функцій Gmail, які радикально спрощують і прискорюють роботу з поштою.

А ще у нас є матеріал про те, що Google впровадив нову функцію в Gmail, яка покликана полегшити життя користувачам, що страждають від нескінченного потоку листів від розсилок.

