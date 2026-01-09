Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователей
Google представила видение будущего Gmail, а вместе с ним - новые функции, включая ИИ-обзоры для поиска, которые начинают постепенно внедряться уже сегодня, и готовящуюся функцию "Входящие с ИИ". Обновления появляются на фоне того, что аудитория Gmail превысила 3 млрд активных пользователей в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Новая ИИ-вкладка
Новая вкладка "Входящие" с использованием искусственного интеллекта состоит из двух разделов - "Рекомендованные задачи" и "Темы, которые стоит просмотреть".
В первом разделе Gmail показывает ключевые письма, требующие действий: например, напоминание об оплате счета или необходимость подтвердить адрес доставки у дерматолога, чтобы получить рецепта по почте.
Во втором разделе пользователи увидят тематические обновления - например, информацию о статусе возврата товаров или о доступности годового финансового отчета. Все данные группируются по категориям вроде "Финансы" или "Покупки".
"Это наш способ сделать Gmail более активным - показывать вам, что нужно сделать и когда", - сообщил вице-президент Google по продукту Блейк Барнс. По его словам, классическая почта никуда не исчезнет - пользователи смогут переключаться между привычными Входящим и новым ИИ-Входящими в любой момент.
Функция уже начала поступать доверенным тестировщикам и станет доступна шире в ближайшие месяцы.
Новая вкладка "Входящие" с ИИ-функциями получила два раздела (фото: Google)
ИИ-обзоры теперь работают и в поиске Gmail
Пользователи могут задавать естественные вопросы вместо стандартного поиска по ключевым словам. Например: "Кто присылал мне смету на ремонт ванной в прошлом году?" Gmail сформирует ИИ-обзор и выделит нужные детали прямо вверху страницы.
По словам Барнса, модель анализирует только содержимое почтового ящика пользователя и не использует личные данные для обучения. Новая возможность уже доступна подписчикам Google AI Pro и Ultra.
Обзоры с использованием ИИ (фото: Google)
Gmail получил собственный аналог Grammarly
Функция "Проверка орфографии" помогает улучшать тексты писем, предлагая исправления для ясности, структуры и стиля. Сервис подскажет более удачные формулировки, упростит длинные предложения и укажет на неверно использованные слова - аналогично инструментам вроде Grammarly. Функция также доступна в тарифах Google AI Pro и Ultra.
Функция "Провера орфографии" (фото: Google)
Помимо этого, Google объявила, что ряд ранее платных функций начинает распространяться на всех пользователей Gmail.
Речь идет о:
- Помоги мне написать - автоматическое написание письма по одному запросу
- Обзоры ИИ для цепочек писем - краткие обзоры длинных переписок
- Предложенные ответы - контекстные варианты быстрых ответов, подобранные под стиль пользователя.
