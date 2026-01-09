ua en ru
Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователей

Пятница 09 января 2026 11:45
Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователей Искусственный интеллект теперь поможет сортировать и искать письма (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google представила видение будущего Gmail, а вместе с ним - новые функции, включая ИИ-обзоры для поиска, которые начинают постепенно внедряться уже сегодня, и готовящуюся функцию "Входящие с ИИ". Обновления появляются на фоне того, что аудитория Gmail превысила 3 млрд активных пользователей в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Новая ИИ-вкладка

Новая вкладка "Входящие" с использованием искусственного интеллекта состоит из двух разделов - "Рекомендованные задачи" и "Темы, которые стоит просмотреть".

В первом разделе Gmail показывает ключевые письма, требующие действий: например, напоминание об оплате счета или необходимость подтвердить адрес доставки у дерматолога, чтобы получить рецепта по почте.

Во втором разделе пользователи увидят тематические обновления - например, информацию о статусе возврата товаров или о доступности годового финансового отчета. Все данные группируются по категориям вроде "Финансы" или "Покупки".

"Это наш способ сделать Gmail более активным - показывать вам, что нужно сделать и когда", - сообщил вице-президент Google по продукту Блейк Барнс. По его словам, классическая почта никуда не исчезнет - пользователи смогут переключаться между привычными Входящим и новым ИИ-Входящими в любой момент.

Функция уже начала поступать доверенным тестировщикам и станет доступна шире в ближайшие месяцы.

Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователейНовая вкладка "Входящие" с ИИ-функциями получила два раздела (фото: Google)

ИИ-обзоры теперь работают и в поиске Gmail

Пользователи могут задавать естественные вопросы вместо стандартного поиска по ключевым словам. Например: "Кто присылал мне смету на ремонт ванной в прошлом году?" Gmail сформирует ИИ-обзор и выделит нужные детали прямо вверху страницы.

По словам Барнса, модель анализирует только содержимое почтового ящика пользователя и не использует личные данные для обучения. Новая возможность уже доступна подписчикам Google AI Pro и Ultra.

Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователейОбзоры с использованием ИИ (фото: Google)

Gmail получил собственный аналог Grammarly

Функция "Проверка орфографии" помогает улучшать тексты писем, предлагая исправления для ясности, структуры и стиля. Сервис подскажет более удачные формулировки, упростит длинные предложения и укажет на неверно использованные слова - аналогично инструментам вроде Grammarly. Функция также доступна в тарифах Google AI Pro и Ultra.

Gmail получил масштабное обновление на базе AI: что изменится для пользователейФункция "Провера орфографии" (фото: Google)

Помимо этого, Google объявила, что ряд ранее платных функций начинает распространяться на всех пользователей Gmail.

Речь идет о:

  • Помоги мне написать - автоматическое написание письма по одному запросу
  • Обзоры ИИ для цепочек писем - краткие обзоры длинных переписок
  • Предложенные ответы - контекстные варианты быстрых ответов, подобранные под стиль пользователя.

Напомним, что пользователей Google предупредили о скрытой функции, которая позволяет компании анализировать содержимое писем в Gmail для обучения ИИ-моделей

Также мы писали о 10 скрытых функций Gmail, которые радикально упрощают и ускоряют работу с почтой.

А еще у нас есть материал о том, что Google внедрил новую функцию в Gmail, которая призвана облегчить жизнь пользователям, страдающим от бесконечного потока писем от рассылок.

