В Глухове прогремело два мощных взрыва

Перед этим в Сумской области было объявлено о воздушной тревоге, которая продолжается и сейчас.

Пока официальной информации о происшествии нет. Однако в соцсетях уже появляются фотографии с дымом, который поднялся над городом. Связан ли дым со взрывами, пока неизвестно.

Фото: Шосткинский район подвергся ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)

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Глава Сумской области Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале сообщил, что территория Шосткинского района подверглась удару со стороны РФ. Отметим, что Глухов входит в Шосткинский район.