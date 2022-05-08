В Глухове прогремело два мощных взрыва

В Глухове (Сумская область) вечером 8 мая прогремело два мощных взрыва. Очевидцы слышали звуки, похожие на пролет ракеты.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Перед этим в Сумской области было объявлено о воздушной тревоге, которая продолжается и сейчас.
Пока официальной информации о происшествии нет. Однако в соцсетях уже появляются фотографии с дымом, который поднялся над городом. Связан ли дым со взрывами, пока неизвестно.
Фото: Шосткинский район подвергся ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)
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Глава Сумской области Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале сообщил, что территория Шосткинского района подверглась удару со стороны РФ. Отметим, что Глухов входит в Шосткинский район.
Напомним, вчера российская авиация обстреливала Сумскую область ракетами, в результате чего пострадал мужчина.
А 5 апреля в Сумской области силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету оккупантов.