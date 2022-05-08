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В Глухове прогремело два мощных взрыва

Иллюстративное фото
Автор: Дмитрий Левицкий

В Глухове (Сумская область) вечером 8 мая прогремело два мощных взрыва. Очевидцы слышали звуки, похожие на пролет ракеты.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Перед этим в Сумской области было объявлено о воздушной тревоге, которая продолжается и сейчас.

Пока официальной информации о происшествии нет. Однако в соцсетях уже появляются фотографии с дымом, который поднялся над городом. Связан ли дым со взрывами, пока неизвестно.

Фото: Шосткинский район подвергся ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)

Обновлено.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале сообщил, что территория Шосткинского района подверглась удару со стороны РФ. Отметим, что Глухов входит в Шосткинский район.

Напомним, вчера российская авиация обстреливала Сумскую область ракетами, в результате чего пострадал мужчина.

А 5 апреля в Сумской области силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету оккупантов.

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