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У Глухові пролунало два потужні вибухи

Ілюстративне фото
Автор: Дмитро Левицький

У Глухові (Сумська область) ввечері 8 травня пролунало два потужні вибухи. Очевидці чули звуки, схожі на проліт ракети.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перед цим у Сумській області було оголошено про повітряну тривогу, яка триває і наразі.

Поки офіційної інформації про подію немає. Проте у соцмережах вже з'являються фотографії з димом, який піднявся над містом. Чи пов'язаний дим з вибухами, поки невідомо.

Фото: Шосткинський район піддався ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)

Оновлено.

Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що територія Шосткинського району піддалася удару з боку РФ. Зазначимо, що Глухов входить до Шосткинського району.

Нагадаємо, вчора російська авіація обстрілювала Сумську область ракетами, в результаті чого постраждав чоловік.

А 5 квітня в Сумській області сили протиповітряної оборони збили крилату ракету окупантів.

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Сумская областьракетный ударВибух