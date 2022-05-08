У Глухові пролунало два потужні вибухи

Перед цим у Сумській області було оголошено про повітряну тривогу, яка триває і наразі.

Поки офіційної інформації про подію немає. Проте у соцмережах вже з'являються фотографії з димом, який піднявся над містом. Чи пов'язаний дим з вибухами, поки невідомо.

Фото: Шосткинський район піддався ракетному удару (t.me/Zhyvytskyy)

Оновлено.

Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що територія Шосткинського району піддалася удару з боку РФ. Зазначимо, що Глухов входить до Шосткинського району.