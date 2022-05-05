В Сумской области силы ПВО сбили крылатую ракету оккупантов

Сегодня, 5 мая, в Сумской области сбили крылатую ракету оккупантов. Силы противовоздушной обороны поразили снаряд в небе Роменского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого .

Других подробностей глава ОВА не привел. На прикрепленной к его посту в Telegram-канале фотографии видно, что вражескую ракету поразили над местностью, где нет населенных пунктов.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом", - сообщил Живицкий.

Напомним, в течение предыдущего дня оккупанты несколько раз обстреливали территорию Сумской области из минометов и гранатометов.

Отметим, ранее сообщалось о нахождении на границе Украины в районе Сумской области танковой дивизии российской армии. Отмечалось, что в этом регионе оккупанты могут возобновить обстрелы украинской территории.

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