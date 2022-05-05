В Сумской области силы ПВО сбили крылатую ракету оккупантов
Сегодня, 5 мая, в Сумской области сбили крылатую ракету оккупантов. Силы противовоздушной обороны поразили снаряд в небе Роменского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом", - сообщил Живицкий.
Других подробностей глава ОВА не привел. На прикрепленной к его посту в Telegram-канале фотографии видно, что вражескую ракету поразили над местностью, где нет населенных пунктов.
Фото: в Сумской области 5 мая сбили вражескую крылатую ракету (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, в течение предыдущего дня оккупанты несколько раз обстреливали территорию Сумской области из минометов и гранатометов.
Отметим, ранее сообщалось о нахождении на границе Украины в районе Сумской области танковой дивизии российской армии. Отмечалось, что в этом регионе оккупанты могут возобновить обстрелы украинской территории.
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