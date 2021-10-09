Глобальный сбой соцсетей и релиз Windows 11. Главное из мира технологий

На этой неделе в работе социальной сети Facebook произошел крупнейший с 2008 года сбой, который затронул ряд других сервисов. Кроме того, вышла Windows 11, и стали известны некоторые подробности будущих презентаций Apple и Google.
РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.
В понедельник, 4 октября, по всему миру произошел крупнейший сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ. В частности, не работали Facebook, Instagram, Whatsapp и Netflix. Большинство пользователей сообщали о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией.
В той или иной степени сбой также затронул Steam, PlayStation Network, Twitter, Telegram, Minecraft, Amazon, Alexa, TikTok, Youtube, Snapchat, Reddit, Skype, Viber и ВКонтакте.
Причиной глобального сбоя Facebook стали технические неполадки. Инженеры утверждают, что сбой произошел после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.
Microsoft выкатил новую версию операционной системы Windows. Выход должен был состояться 5 октября, но ОС стала доступна уже 4 октября
Пользователи, которые недавно приобрели компьютеры с Windows 10, могут бесплатно обновиться до следующей версии. Другие будут постепенно получать предложение обновить ОС при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.
Американская компания Apple проведет очередную презентацию в начале ноября. Ожидается, что на ней будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro.
В частности, Apple покажет 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с mini-LED экранами. Ноутбуки будут оснащены 10-ядерными процессорами M1X в двух версиях - с 16 или 32 графическими ядрами. Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.
В то же время компания Google определилась с датой презентации своего смартфона Pixel 6 - она состоится 19 октября в 20:00 по киевскому времени. Не исключено, что на мероприятии будет представлен и первый гибкий смартфон.
На сегодня известно, что Pixel 6 будет выпущен в обычной версии и с приставкой Pro. У последнего будет дополнительный телеобъектив и 6,7-дюймовый дисплей с поддержкой частоты 120 Гц. У базовой версии будет 6,4-дюймовый плоский экран с поддержкой 90 Гц, широкоугольный модуль камеры с увеличенной диафрагмой.
Ученые из США изобрели мозговой имплант, который может помочь в лечении тяжелых депрессий. Первые результаты испытания оказались обнадеживающими.
Сообщается, что первой пациенткой стала 36-летняя женщина по имени Сара. Вживленный имплант посылает необходимые импульсы в мозг, если она в этом нуждается.
Операция проводилась год назад. Имплант самостоятельно определяет, когда усиливаются симптомы депрессии, и начинает устранять их своими импульсами. На сегодня проводятся дополнительные клинические исследования.