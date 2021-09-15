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Глобальное потепление: за полвека на планете удвоилось количество аномально жарких дней

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Лондон, Среда 15 сентября 2021 12:37
Глобальное потепление: за полвека на планете удвоилось количество аномально жарких дней Фото: количество экстремально жарких дней на Земле выросло вдвое (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Количество аномально жарких дней на планете удвоилось за последние 50 лет. В течение последнего десятилетия аномальная жара держалась почти месяц ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В Восточной Европе, Южной части Африки и Бразилии максимальная температура поднялась на полградуса, а в Арктике и на Ближнем Востоке - на два градуса.

"Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с "тепловым стрессом" столкнутся более миллиарда человек - вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем", - говорится в исследовании.

В Институте изменения окружающей среды Оксфордского университета уверены, что такая динамика стала следствием бесконтрольного "сжигания ископаемого топлива".

Также специалисты утверждают, что география жары будет расширяться. И есть только один способ остановить это - сократить промышленные выбросы.

Напомним, более 2 млн человек погибли в результате природных катастроф за 50 лет.

Отметим, США и ЕС готовятся призвать страны снизить выбросы метана на 30%.

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Глобальное потепление
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