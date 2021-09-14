ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США и ЕС готовятся призвать страны снизить выбросы метана на 30%

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 04:53
США и ЕС готовятся призвать страны снизить выбросы метана на 30% Фото: США и ЕС призовут страны снизить выбросы метана на 30% (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

США и ЕС на этой неделе намерены объявить о своем обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу по меньшей мере на 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2020 года. Вашингтон и Брюссель намерены призвать присоединиться к этой цели более 20 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официально проект документа может быть представлен в пятницу.

"Короткий срок жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить темпы глобального потепления", - говорится в сообщении.

В другом документе, по данным Reuters, перечислены свыше двух десятков стран, в числе которых Россия, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Норвегия, Катар, Великобритания, Новая Зеландия, Южная Африка. ЕС и США намерены призвать власти этих государств присоединиться к упомянутой цели по снижению выбросов метана.

Напомним, в сентябре в Верховной раде зарегистрировали сразу два новых законопроекта о промышленном загрязнении - после того, как предыдущий проект №4167 трижды провалился в парламенте и был отозван.

Читайте РБК-Украина в Google News
Загрязнение воздуха
NEWS
Киев в ближайший час накроет гроза
Киев в ближайший час накроет гроза
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется