Более 2 млн человек погибли в результате природных катастроф за 50 лет, - ООН

За последние 50 лет от природных катастроф погибли более 2 млн человек во всем мире. Более 90% смертей приходится на развивающиеся страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации , которая является учреждением ООН.

Самой смертоносной катастрофой стала засуха в Эфиопии в 1983 году. Тогда погибли 300 тысяч человек.

В исследовании говорится, что количество погодных катастроф с 1970-х годов и до конца последнего десятилетия выросло в пять раз. Причиной этого стали как изменения климата, так и возможность более точно фиксировать явления.

Всего за 50 лет зафиксировали около 11 тысяч масштабных чрезвычайных происшествий, связанных с природными катастрофами.

Финансовые убытки от таких явлений, как наводнения или волны жары, составили в период с 1970-го по 2019 год около 3,64 триллиона долларов. Наибольший ущерб нанес ураган "Катрина" в США в 2005 году.