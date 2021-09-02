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Более 2 млн человек погибли в результате природных катастроф за 50 лет, - ООН

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Четверг 02 сентября 2021 08:45
Более 2 млн человек погибли в результате природных катастроф за 50 лет, - ООН Фото: в мире от природных катастроф за два года погибли 2 млн человек (Getty Images)
Автор: Инна Собора

За последние 50 лет от природных катастроф погибли более 2 млн человек во всем мире. Более 90% смертей приходится на развивающиеся страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, которая является учреждением ООН.

Самой смертоносной катастрофой стала засуха в Эфиопии в 1983 году. Тогда погибли 300 тысяч человек.

В исследовании говорится, что количество погодных катастроф с 1970-х годов и до конца последнего десятилетия выросло в пять раз. Причиной этого стали как изменения климата, так и возможность более точно фиксировать явления.

Всего за 50 лет зафиксировали около 11 тысяч масштабных чрезвычайных происшествий, связанных с природными катастрофами.

Финансовые убытки от таких явлений, как наводнения или волны жары, составили в период с 1970-го по 2019 год около 3,64 триллиона долларов. Наибольший ущерб нанес ураган "Катрина" в США в 2005 году.

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