Глобальне потепління: за пів століття на планеті подвоїлася кількість аномально спекотних днів
Кількість аномально спекотних днів на планеті подвоїлася за останні 50 років. Протягом останнього десятиліття аномальна спека трималася майже місяць щорічно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
У Східній Європі, Південній частині Африки і Бразилії максимальна температура піднялася на пів градуса, а в Арктиці і на Близькому Сході - на два градуси.
"Якщо нинішня динаміка збережеться, до 2100 року з "тепловим стресом" зіткнуться понад мільярд людей - вчетверо вище в порівнянні з поточною цифрою. Такі температурні умови небезпечні для життя людей, а також для цілісності будівель, доріг і енергосистем", - йдеться в дослідженні.
В Інституті зміни навколишнього середовища Оксфордського університету впевнені, що така динаміка стала наслідком безконтрольного "спалювання викопного палива".
Також фахівці стверджують, що географія спеки буде розширюватися. І є тільки один спосіб зупинити це - скоротити промислові викиди.