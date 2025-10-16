UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом

Ілюстративне фото: глобальний збій YouTube (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Масштабний збій у роботі YouTube 16 жовтня 2025 року зафіксували користувачі по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Downdetector, який відстежує неполадки та відключення популярних інтернет-ресурсів.

За останніми даними, найбільше скарг надійшло зі Сполучених Штатів - понад 268 тисяч, у Великій Британії зареєстровано близько 62 тисячі звернень, а в Японії - близько 19 тисяч.

Користувачі повідомляють про проблеми з відтворенням відео, доступом до сайту та авторизацією.

На момент публікації офіційних коментарів від адміністрації YouTube щодо причин збою та часу відновлення роботи сервісу ще немає.

При цьому в Україні станом на 03:50 не спостерігається проблем з YouTube.

Користувачам радять слідкувати за оновленнями на офіційних каналах YouTube та Downdetector.

Зазначимо, що YouTube - один із найбільших відеохостингів у світі, що надає можливість завантажувати, переглядати та коментувати відеозаписи. Сервіс активно використовується як приватними користувачами, так і великими компаніями для поширення контенту.

Нагадаємо, YouTube представив серію візуальних і функціональних оновлень, які торкнуться веб-версії, мобільного застосунку і ТВ-додатку платформи.

Головне оновлення - повністю перероблений відеоплеєр. Він став більш зручним і привабливим, з оновленими елементами керування та новими іконками. Розробники зазначають, що зміни допоможуть зменшити візуальні відволікаючі фактори, дозволяючи користувачам більше концентруватися на перегляді відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube