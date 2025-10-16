Глобальний збій YouTube: що відбувається з популярним відеохостингом

Масштабний збій у роботі YouTube 16 жовтня 2025 року зафіксували користувачі по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Downdetector, який відстежує неполадки та відключення популярних інтернет-ресурсів.
За останніми даними, найбільше скарг надійшло зі Сполучених Штатів - понад 268 тисяч, у Великій Британії зареєстровано близько 62 тисячі звернень, а в Японії - близько 19 тисяч.
На момент публікації офіційних коментарів від адміністрації YouTube щодо причин збою та часу відновлення роботи сервісу ще немає.
При цьому в Україні станом на 03:50 не спостерігається проблем з YouTube.
Користувачам радять слідкувати за оновленнями на офіційних каналах YouTube та Downdetector.
Зазначимо, що YouTube - один із найбільших відеохостингів у світі, що надає можливість завантажувати, переглядати та коментувати відеозаписи. Сервіс активно використовується як приватними користувачами, так і великими компаніями для поширення контенту.
Нагадаємо, YouTube представив серію візуальних і функціональних оновлень, які торкнуться веб-версії, мобільного застосунку і ТВ-додатку платформи.
Головне оновлення - повністю перероблений відеоплеєр. Він став більш зручним і привабливим, з оновленими елементами керування та новими іконками. Розробники зазначають, що зміни допоможуть зменшити візуальні відволікаючі фактори, дозволяючи користувачам більше концентруватися на перегляді відео.