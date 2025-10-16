Глобальный сбой YouTube: что происходит с популярным видеохостингом: что происходит с популярным видеохостингом

По последним данным, больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов - более 268 тысяч, в Великобритании зарегистрировано около 62 тысяч обращений, а в Японии - около 19 тысяч.

Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением видео, доступом к сайту и авторизацией.

На момент публикации официальных комментариев от администрации YouTube о причинах сбоя и времени восстановления работы сервиса еще нет.

Пользователям советуют следить за обновлениями на официальных каналах YouTube и Downdetector.

Отметим, что YouTube - один из крупнейших видеохостингов в мире, предоставляющий возможность загружать, просматривать и комментировать видеозаписи. Сервис активно используется как частными пользователями, так и крупными компаниями для распространения контента.