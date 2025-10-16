RU

Глобальный сбой YouTube: что происходит с популярным видеохостингом: что происходит с популярным видеохостингом

Иллюстративное фото: глобальный сбой YouTube (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Масштабный сбой в работе YouTube 16 октября 2025 года зафиксировали пользователи по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

По последним данным, больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов - более 268 тысяч, в Великобритании зарегистрировано около 62 тысяч обращений, а в Японии - около 19 тысяч.

Пользователи сообщают о проблемах с воспроизведением видео, доступом к сайту и авторизацией.

На момент публикации официальных комментариев от администрации YouTube о причинах сбоя и времени восстановления работы сервиса еще нет.

Пользователям советуют следить за обновлениями на официальных каналах YouTube и Downdetector.

Отметим, что YouTube - один из крупнейших видеохостингов в мире, предоставляющий возможность загружать, просматривать и комментировать видеозаписи. Сервис активно используется как частными пользователями, так и крупными компаниями для распространения контента.

 

